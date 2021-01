Covid: Fondazione Paideia, 290.000 euro per bimbi disabili

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - La Fondazione Paideia, grazie alla campagna di Natale ha raccolto oltre 290 mila euro da donatori privati e aziende per finanziare le attività di supporto per i bambini con disabilità e le loro famiglie. Nel 2020 il Centro Paideia ha supportato più di 600 bambini e le loro famiglie, raddoppiati dal 2018, anno di inaugurazione del complesso di via Moncalvo. Obiettivo del 2021 è incrementare l'aiuto per i beneficiari, ampliando la capacità di rispondere alle problematiche emergenti che si presentano in un anno iniziato ancora nel segno della complessità, complice la crisi economica legata all'emergenza sanitaria.

"Sia nel momento del lockdown sia in quello immediatamente successivo e nel periodo natalizio, abbiamo ricevuto una grande risposta da tanti sostenitori: abbiamo percepito fiducia e grande generosità. Non era affatto scontato. La particolarità di questo momento storico è che può mettere in crisi anche persone che non avevano sperimentato specifiche fragilità economiche fino ad oggi. Per questo dobbiamo ringraziare chi ha scelto di sostenere i bambini e le famiglie che incontriamo ogni giorno" spiega Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paideia.

Nel 2021, la Fondazione Paideia intende trasformare i contributi ricevuti in ore di ascolto e terapia, interventi di supporto psicologico, attività e momenti felici per i bambini con disabilità, per i genitori, per i loro fratelli e sorelle (ANSA).