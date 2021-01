Covid: cresce food delivery, +46% per Deliveroo nel 2020

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - La ristorazione torinese si affida al food delivery. A Torino il servizio di Deliveroo si è dimostrato una vera e propria ancora di salvezza per i ristoranti messi a dura prova dalla pandemia e dalle restrizioni introdotte. Nell'ultimo anno - secondo i dati che la piattaforma rende noti oggi, in occasione del quarto compleanno del servizio in città - sono aumentati del 46% i ristoranti che hanno fatto il proprio ingresso in piattaforma.

"Torino è una città chiave per le nostre attività, che fin da subito ha dimostrato di apprezzare il nostro servizio" ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. " Il nostro è stato un servizio essenziale che ha dato la possibilità ai ristoranti di continuare ad operare e ai clienti di vivere momenti di normalità in una fase molto difficile. Vogliamo continuare a farlo e a garantire il nostro supporto al tessuto economico e sociale di tutta la città".

I torinesi, in particolare, ordinano per lo più a cena (76%), con hamburger, pizza e patatine in testa alle preferenze.

