Champions: Agnelli,cambiare un po',tifosi vogliono più match

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Una formula diversa della Champions League per aumentare il numero di partite europee di alto livello. La caldeggia Andrea Agnelli, presidente della Juventus e di ECA (European Club Association), intervenuto oggi in streaming sul canale di News Tank Football. "Va fatto qualcosa di diverso, partendo dal format e dal valore delle competizioni.

Gli obiettivi indicati da ECA nel passato tra cui una maggiore competitività oltre i top 5 campionati, ampliare la rappresentanza a livello europeo ma allo stesso tempo offrire stabilità nella partecipazione, sono in parte ancora validi. Le competizioni - ha precisato Agnelli - devono essere aperte a tutti, la partecipazione deve essere basata sui meriti sportivi ma dobbiamo valutare l'interesse dei tifosi: da loro arriva l'indicazione che sarebbe gradito un maggior numero di match europei". (ANSA).