Scuola: 54% ragazzi sceglie licei, 33% istituti tecnici

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Anche in Piemonte i ragazzi scelgono in prevalenza il liceo e, in particolare, lo scientifico. E' quanto emerge dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno, con i licei al 54,5%, gli istituti tecnici al 33,3% e i professionali al 12,2%. A guidare la classifica dei licei, lo scientifico scienze applicate, che cresce dell'1,1% arrivando al 12,4%, mentre ai tecnici il settore tecnologico registra un +1,4%.

A Torino i licei sono stati scelti dal 58% dei ragazzi, gli istituti tecnici dal 30.16% e i professionali dall'11,8%. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Fabrizio Manca, evidenzia come il periodo di pandemia abbia "penalizzato e compromesso le ordinarie azioni orientative ma, viceversa, offerto l'opportunità di riflettere sulla loro efficacia e sulla necessità di pianificare azioni di miglioramento. Si conferma infatti la sensazione - aggiunge Manca - che si tratti di scelte influenzate ancora da credenze e stereotipi, piuttosto che da una conoscenza informata delle opportunità di studio e di lavoro e da una ragionata consapevolezza del proprio talento personale.

La didattica orientativa - conclude - è, o dovrebbe essere, una componente intrinseca e strutturale dell'insegnamento e gli insegnanti andrebbero formati ad esperirla e dovrebbero avere la conoscenza approfondita del mondo del lavoro, con docenti dedicati al raccordo con le aziende". (ANSA).