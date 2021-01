Musica: 'Boheme' a Regio Torino a 125 anni da prima assoluta

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Il primo febbraio 2021, esattamente 125 dopo la sua prima assoluta, l'1 febbraio 1896, va in scena, nello stesso teatro, il Regio di Torino, 'La bohème' di Giacomo Puccini, in un nuovo allestimento che riprende fedelmente i bozzetti e le scene originali di Adolf Hohenstein.

Con una differenza però rispetto ad allora: non ci sarà il pubblico, per via del Covid. L'opera, realizzata con il sostegno di Italgas, socio fondatore del teatro, viene infatti proposta in prima visione su Classica HD, canale Sky 136, il 30 gennaio alle 21,30 e in replica il 31 alle 15, e in streaming sul sito del Teatro Regio l'1 febbraio alle 20.

Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio Daniel Oren, che già aveva diretto nel 1996 l'edizione del 'centenario'. La regia è di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, scene di Leila Fteita e costumi di Nicoletta Ceccolini. L'opera più amata di Giacomo Puccini sarà interpretata da un cast di voci fresche con Maria Teresa Leva nei panni di Mimì e Iván Ayón Rivas in quelli di Rodolfo, Hasmik Torosyan come Musetta e Massimo Cavalletti Marcello La programmazione di Classica HD è sostenuta anche da Intesa Sanpaolo, che è anche Socio Fondatore del Regio. (ANSA).