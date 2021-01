Covid: guarito Alex Sandro, la Juventus non ha più casi

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Anche Alex Sandro è guarito dal Coronavirus. Il giocatore bianconero, rende noto il club, "ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito, e non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra domattina presso il JTC".

Il brasiliano, che proprio oggi spegne 30 candeline, era l'ultimo positivo rimasto all'interno dello spogliatoio bianconero dopo Cuadrado e de Ligt, tornati negativi nei giorni scorsi. (ANSA).