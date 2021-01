Turismo: nasce Il Turinista, portale per vivere Torino

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Una vetrina sul web per socializzare e vivere Torino. Si chiama Il Turinista il nuovo portale web che informa su cosa fare sotto la Mole e come vivere il capoluogo piemontese. News, eventi, food e sport, ma anche rubriche, interviste e approfondimenti. Basta scaricare il QR Code, anche all'interno dei mezzi di Taxi Torino e dei locali consigliati, per consultare la guida rivolta a turisti e residenti.

"Scaldiamo i motori, in attesa di metterci alle spalle il Covid, le relative restrizioni e il lockdown del tempo libero", spiega Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Appendino e fondatore del portale. "Siamo una start up giovane e innovativa.

L'idea nasce questa estate - prosegue -. La mia compagna che viveva a Milano prima di trasferirsi a Torino per lavoro, mi ha fatto notare che mancava un portale web unico che informasse su cosa fare. Così a distanza di qualche mese ecco il Turinista".

Per ora è online solo la sezione notizie, ma "tante novità sono in rampa di lancio", assicura Pasquaretta, che annuncia per i prossimi mesi "sconti, convenzioni, percorsi interattivi e altri servizi esclusivi per vivere Torino e il territorio piemontese". (ANSA).