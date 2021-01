Torino: 450 alberi per 'compensare' i lavori della metro

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Infra.To 'restituisce' alla città le piante abbattute per costruire la metropolitana torinese. La società che si occupa dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura sta consegnando al vivaio comunale oltre 450 alberi a compensazione dei 38 abbattimenti effettuati qualche anno fa in occasione dell'avvio delle opere per la tratta della linea 1 dal Lingotto a piazza Bengasi.

Si tratta di 400 alberi giovani che rimarranno in coltivazione nel vivaio per 4 o 5 anni insieme agli altri 450 già presenti. I restanti 50 sono invece 'a pronto effetto', ossia immediatamente disponibili per essere piantati, e andranno ad accrescere, fra gli altri, il patrimonio verde di corso Salvemini.

Complessivamente, a partire dall'autunno, sono già stati forniti dal vivaio comunale e messi a dimora in diverse zone della città circa 250 alberi, 80 dei quali donati da cittadini. (ANSA).