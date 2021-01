Smog: Torino, da martedì tolto blocco dei diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Si spegne il semaforo arancione dello smog a Torino. Il ritorno delle polveri sottili sotto i livelli di attenzione fa sì che da domani i diesel Euro 5 e benzina Euro 1 mentre per il trasporto merci verrà meno il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 dalle 8 alle 19, nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Torneranno quindi in vigore solo le misure permanenti che prevedono il blocco degli autoveicoli Euro 0 per il trasporto persone o merci per tutto il giorno, divieto esteso, per i diesel, anche agli Euro 1 e Euro 2. Fino al 31 marzo la circolazione sarà vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e per i diesel Euro 3 e Euro 4, per il trasporto di persone o merci, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. (ANSA).