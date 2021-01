Juve, Arthur: "Più lavoro per ottenere sempre di più"

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Fatto il nostro dovere. Vincere.

Testa a mercoledì per continuare la strada verso uno degli obiettivi": così Leonardo Bonucci su Instagram dopo la vittoria della Juventus in campionato contro il Bologna e nell'imminenza della prossima sfida di coppa Italia, in programma mercoledì contro lo Spezia. I grandi protagonisti del 2-0 con cui i bianconeri si sono avvicinati a Milan e Inter sono i centrocampisti: "Grande settimana, primo titolo e primo gol. Più lavoro per ottenere sempre di più" ha scritto Arthur; "Vittoria importante, ho svelato il mio segreto: sono un grande fan di Harry Potter" la rivelazione di McKennie. Anche il tecnico Pirlo preferisce guardare avanti: "Tre punti, continuiamo a lavorare tutti insieme" il messaggio social dell'allenatore. (ANSA).