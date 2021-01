Cirio incontra Salvini, attenzione a Torino e Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricevuto questo pomeriggio nella sede della Giunta in piazza Castello, il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Torino per una serie di incontri e per l'udienza del processo che lo vede imputato per vilipendio dell'ordine giudiziario.

"Incontro oggi in presidenza con Matteo Salvini - scrive Cirio su Facebook - per parlare del rilancio di Torino e del Piemonte, con l'attenzione focalizzata sul momento difficile che stanno affrontando le nostre aziende e la necessità che lo Stato metta in campo risorse certe e immediate". (ANSA).