Covid: allenamenti per gara 'finta', chiusa palestra

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - E' stata chiusa dai carabinieri a Torino hanno chiuso una palestra per violazione delle norme anti Covid. I tesserati vi si allenavano, aggirando i divieti, perché figuravano iscritti a una manifestazione sportiva "di interesse nazionale", prevista per giugno, ma non presente nel calendario del Coni. Alcuni non avevano nemmeno il certificato medico sportivo agonistico. Il titolare e 19 clienti sono stati multati per un ammontare complessivo di ottomila euro.

L'intervento è stato effettuato dai militari della compagnia di Mirafiori e del Nas e ha riguardato una palestra del quartiere Pozzo Strada. L'attività è stata chiusa per cinque giorni.

(ANSA).