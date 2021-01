Montagna: Merlo, bene ristori ma si indichino i beneficiari

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "La Regione Piemonte con il provvedimento che stanzia 20 milioni per tutta la filiera riconducibile al sistema neve ha fatto un primo passo molto significativo e importante. Ma ora indichi i beneficiari". Lo chiede il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo.

"Da parte del Governo nazionale - dice Merlo - mancano ancora segnali precisi su come si intende concretamente supportare il settore che, come abbiamo potuto sperimentare incontrando ieri i ristoratori e gli albergatori di Pragelato, continua a navigare nell'incertezza e nella mancata definizione delle risorse".

"Al di là del surreale dibattito sulla data di riapertura degli impianti di risalita - aggiunge - ora è il momento per indicare definitivamente i beneficiari dei ristori e la tempistica per l'erogazione. Questo prima che alcuni assumano iniziative che mettono in discussione il pagamento stesso dei tributi locali".

"Con la possibilità di fare sci di fondo, ciaspolate e passeggiate sulla neve previste nell'ultimo Dpcm - osserva - si comincia ad aprire un varco per far ripartire il turismo di montagna. Ma si deve chiudere la fase del concreto aiuto agli operatori del settore, senza rinvii nè deroghe". (ANSA).