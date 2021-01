Cellule staminali in Svizzera, Procura chiede l'archiviazione

(ANSA) - VERBANIA, 23 GEN - Sono finite in Polonia le cellule staminali, prelevate dai cordoni ombelicali dei rispettivi figli al momento del parto, che un gruppo di famiglie verbanesi aveva scelto di far conservare presso una banca privata svizzera. E' quanto emerso dalle complesse indagini svolte dalla Procura di Verbania, che ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per appropriazione indebita aperta dopo la denuncia delle famiglie verbanesi.

Queste ultime si erano rivolte alla giustizia perché, in seguito al fallimento della società elvetica presso cui erano stati stoccati i campioni, non sapevano più dove fossero finiti.

E' così emerso che sono stati ceduti ad un gruppo di Varsavia, che li sta esaminando per formalizzare la loro integrità e poi comunicarlo alle famiglie. (ANSA).