Lupa trovata uccisa da un proiettile, denuncia alla Procura

(ANSA) - SAN MARTINO CANAVESE, 22 GEN - E' stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco la femmina di lupo trovata morta nei giorni scorsi dagli agenti del corpo di Polizia locale della Città Metropolitana di Torino in un bosco di San Martino Canavese. E' scattata una denuncia contro ignoti alla procura di Torino dal momento che il lupo è una specie protetta.

La carcassa della lupa, di età inferiore ad un anno, è stata portata alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino per l'autopsia. Partendo dal proiettile, sono in corso gli accertamenti della polizia locale per risalire all'arma che ha sparato. (ANSA).