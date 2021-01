Covid: Piemonte; 849 positivi, 23 morti - 84 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - In Piemonte sono 849 i casi positivi al Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, con 21060 tamponi processati (13908 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è del 4%, la quota di asintomatici 43.6%. I decessi sono 23 (d cui 3 relativi a oggi), i ricoverati in terapia intensiva 152 (-7 rispetto a ieri), negli altri reparti 2342 (-77 rispetto).

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.845, i guariti +1063, gli attualmente positivi 13339. (ANSA).