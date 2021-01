Ciclismo: Provincia Vercelli, Giro in Valsesia il 28 maggio

(ANSA) - VERCELLI, 22 GEN - "Il Giro d'Italia 2021 fa tappa in Valsesia il prossimo 28 maggio: la visibilità che questo importante evento offrirà alla nostra realtà sarà di forte richiamo per turisti ed appassionati". Così il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, commenta le ultime anticipazioni sulla manifestazione ciclistica che prevederebbe, tra le varie tappe, una con partenza dalla città di Busto Arsizio e termine all'Alpe di Mera, uno dei posti più affascinanti e panoramici dell'intero Vercellese che guarda il massiccio del Monte Rosa. Le indiscrezioni sono confermate anche dal deputato leghista e sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani.

"Più visitatori - prosegue Botta - vuol dire più indotto per tutti quegli operatori del settore che sono stati i più colpiti dalla pandemia, e che dobbiamo aiutare con l'arrivo di turisti.

Voglio ringraziare il consigliere regionale Angelo Dago e Tiramani che si sono spesi per la realizzazione di questo importante evento sul nostro territorio. Abbiamo fatto squadra e abbiamo centrato un nuovo obiettivo che vede al centro la nostra comunità". (ANSA).