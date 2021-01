Capitale Cultura: creativi under 28 per candidatura Saluzzo

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - È riservato ai creativi under 28 il concorso di idee per realizzare il logo di candidatura di 'Saluzzo e Terre del Monviso' a Capitale Italiana della Cultura 2024. Il logo dovrà esprimere in modo semplice la visione strategica della candidatura e anche comunicare un territorio vasto, quale è Saluzzo e il sistema delle valli occitane e delle terre del Monviso.

'Saluzzo con le Terre del Monviso' è, infatti, il primo territorio alpino candidato a Capitale Italiana della Cultura 2024. L'antica capitale del Marchesato, a cavallo tra Italia e Francia, vuole accendere i riflettori sulla montagna, intesa non solo come meta di svago, ma come luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità. Proprio la scelta di assegnare ai creativi under 28 la realizzazione del logo, vuole sottolineare i valori chiave del progetto, condivisione e inclusione, partecipazione e promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità culturale.

Il concorso è indetto dal Comune di Saluzzo. Sei gli elementi di valutazione: originalità, memorabilità e riconoscibilità, coerenza, adeguatezza, semplicità, duttilità. Al vincitore va un premio in denaro di oltre 2 mila euro. (ANSA).