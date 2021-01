Riso: appello a risicoltori, seminate varietà etniche

(ANSA) - VERCELLI, 21 GEN - Incrementare la varietà Selenio per soddisfare la richiesta in aumento di riso per consumi etnici, ad esempio il sushi, aumentare il Centauro, varietà utilizzata per la trasformazione in derivati come gallette e farina, e ridimensionare la superficie investita a Tondo generico. Sono le indicazioni di semina per la campagna 2020/2021 da parte di Airi, Associazione Industrie Risiere Italiane, che ogni anno fornisce ai risicoltori e imprese del mondo del riso le informazioni corrette per soddisfare appieno il fabbisogno da parte dell'industria italiana di settore.

Il presidente di Airi, il vercellese Mario Francese, nelle indicazioni di semina appena fornite invita ad aumentare le varietà per consumi etnici e per l'industria di trasformazione, ma anche mantenere produzioni classiche come Carnaroli e Arborio, anche alla luce dell'aumento graduale dei consumi di riso che si è registrato in Italia: +29% in nove anni, dal 2011 al 2019. "Quello del riso - conferma Francese - è un mercato che sia in Italia che in Europa si sta sempre più allargando, e che non ha subito effetti negativi dalla pandemia".

L'ente associa oggi 31 industrie italiane che rappresentano oltre l'80% del riso prodotto in Italia. (ANSA).