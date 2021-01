Nicola 'Toro sfida speciale, subito cambiar rotta'

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Sono un po' rauco e mi scuso per la voce, ho già iniziato ad usarla": queste le prime parole di Davide Nicola da allenatore del Torino. "E' una sfida speciale, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rappresentare una costante - ha aggiunto - e voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Giampaolo? Ho grande rispetto per lui - dice del tecnico di cui ha preso il posto - lo saluto".

"Siamo sempre stati in contatto anche in questi anni. Era un capitano senza fascia, faceva gruppo e abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Rivederlo mi ha fatto piacere", dice di Nicola il presidente del Torino Urbano Cairo. "Esonerare un allenatore è sinonimo di fallimento, tutti hanno messo del loro per non farlo funzionare - aggiunge il patron sull'ex allenatore Giampaolo - Non essendoci il pubblico allo stadio ci penalizza perché ci davano grande spinta. E in casa, infatti, non abbiamo ancora mai vinto. Mi dispiace per Giampaolo, ero legato e mi avrebbe fatto piacere cominciare un nuovo ciclo. Gli faccio in bocca al lupo".

