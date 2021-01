Droga: un milione euro cocaina in auto, arrestato corriere

(ANSA) - CUNEO, 21 GEN - Svitando due placche di metallo dai sedili anteriori della sua auto, la polizia ha trovato 22 chili e mezzo di cocaina, per un valore di quasi un milione di euro. Si tratta del maggior quantitativo di droga mai sequestrato nella storia dalla Questura di Cuneo. E' così che un 48enne di origini albanesi ma residente a Verzuolo, nel Cuneese, è stato arrestato. Rischia fino a vent'anni di carcere.

In carcere, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, è finito Marin Dajani. E' stato arrestato dalla Squadra Mobile, durante un controllo per il rispetto delle norme anti Covid, perché a bordo di un Suv Discovery Land Rover di colore scuro viaggiava a forte velocità. L'uomo ha spiegato agli agenti che era residente in paese e stava andando da alcuni parenti, ma nel vano nascosto c'erano decine di panetti dello stupefacente.

(ANSA).