Cus Torino dona cibo e vestiti ai senzatetto

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Lo Sport Universitario torinese dona ai senzatetto del centro di Torino prodotti alimentari e capi di abbigliamento. L'iniziativa grazie al contributo dei gestori del bar di via Braccini, sede del Cus-Centro Universitario Sportivo torinese, e al coinvolgimento di atleti, tecnici e dirigenti, tra cui alcuni rappresentanti delle formazioni di serie A del Barricalla Cus Torino Volley e dell'Itinera Cus Ad Maiora Rugby 1951, e dei volontari dell'Associazione Primo Nebiolo.

"Un'iniziativa molto importante per il nostro sistema - spiega il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio - che evidenzia i valori che lo sport insegna ai giovani, non soltanto legati alla prestazione. L'obiettivo è quello di essere presenti ed aiutare i meno fortunati di noi anche in questo momento di difficoltà e per questo ringrazio tutte le persone che si sono date da fare, gli atleti, i tecnici, i dirigenti e i volontari che hanno dato la loro disponibilità e reso possibile questa splendida iniziativa". (ANSA).