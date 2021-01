Covid: focolaio in ospedale Torino, al via sanificazione

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Un focolaio di Covid è scoppiato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove nei giorni scorsi sono stati registrate positività tra i pazienti e gli operatori sanitari. Sono 24 i pazienti del reparto di Medicina del sesto piano contagiati dal virus, subito trasferiti al Covid Hospital Martini. Casi sono stati registrati anche in Cardiologia e Ortopedia, ma dalle indagini svolte - informa l'Asl di Torino - non è emersa una connessione. Immediata l'attivazione del protocollo di sanificazione dell'ospedale, con misure più stringenti per il reparto di Medicina.

I pazienti ed il personale sanitario, Covid positivi, sono prevalentemente asintomatici, precisa l'Asl di Torino, secondo cui "le misure di prevenzione e di contenimento da Covid 19, previste dai protocolli, sono sempre state rispettate e non si è mai abbassato il livello di controllo".

L'ospedale ha attivato procedure più stringenti per il Reparto di Medicina, che prevedono di ricoverare non oltre due pazienti per stanza, per almeno 15 giorni. Al momento, inoltre, sono stati sospesi i nuovi ricoveri solo nel reparto di Ortopedia, mentre gli altri reparti continuano ad accogliere pazienti.

Non appena saranno terminate tutte le operazioni di sanificazione del reparto di Ortopedia, che comunque risulta operativo e con pazienti ricoverati negativi al tampone, si procederà con nuovi ricoveri. (ANSA).