Covid: 716 positivi in Piemonte, 29 i decessi

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Sono 761 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 4,4% dei 17.448 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 302 (39,7%).

L'Unità di crisi regionale ha anche registrato 29 decessi, sei nella giornata di oggi, e 1.044 guariti. In calo i ricoverati: 159 in terapia intensiva, sei in meno di ieri, e 2.419 negli altri reparti, 47 in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.998.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono dunque stati registrati 219.306 positivi, 8.525 decessi e 197.205 pazienti guariti. (ANSA).