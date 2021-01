Vaccino: anche farmacisti lo somministreranno in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Nella campagna di vaccinazione contro il covid-19, insieme ai medici di medicina generale in Piemonte scenderanno in campo anche i farmacisti. L'accordo con Federfarma Piemonte e Assofarm è stato siglato nella sede dell'Assessorato regionale alla Sanità, alla presenza dell'assessore Luigi Genesio Icardi.

Come nel caso dei medici di base, per il coinvolgimento dei farmacisti nel sistema della vaccinazione anti-covid19 bisognerà attendere la disponibilità del vaccino Astra Zeneca, che consente modalità di conservazione attraverso i normali frigoriferi in dotazione. I farmacisti si occuperanno dello stoccaggio, della distribuzione e della consegna su prenotazione dei vaccini ai medici di medicina generale, secondo le procedure utilizzate nella campagna antinfluenzale. In più, la somministrazione del vaccino potrà avvenire direttamente in farmacia, con la supervisione di un medico. Le inoculazioni verranno retribuite dalla Sanità pubblica circa 6 euro e mezzo, alla pari di quelle effettuate dai medici di medicina generale.

