Sanità: Sarno(Pd), giornata storica per ospedale Asl To5

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Questa è una giornata storica per l'area di Torino Sud e il progetto di costruzione dell'ospedale unico Asl To5 a Vadò. L'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, rispondendo oggi ad una mia interrogazione a risposta immediata, ha infatti dichiarato che gli uffici stanno provvedendo ad attivare le necessarie procedure per dare il via al processo di progettazione definitiva".

Lo afferma Diego Sarno, consigliere regionale del Pd.

"Superate tutte le perplessità dell'assessore Icardi - aggiunge Sarno - ora si proceda con il bando. Tutte le questioni sono state assorbite dalla relazione del Politecnico, ora non si sprechi altro prezioso tempo. Noi saremo lì a vigilare come sempre". Sarno ha poi rivolto "un grazie ai sindaci della zona, tra i primi quelli di Moncalieri e Trofarello, alle realtà associative del territorio e ai tanti cittadini che si sono impegnati per ottenere questo risultato".

"Prendiamo atto della risposta dell'assessore e attendiamo i prossimi passi verso la realizzazione del nuovo e atteso ospedale", aggiunge il Sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

(ANSA).