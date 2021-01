Investe donna sulle strisce e scappa, pirata strada a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Una donna di 30 anni è in prognosi riservata al Cto di Torino dopo essere stata investita sulle strisce pedonali, dal conducente di un Suv scuro che è poi fuggito, L'incidente è avvenuto, nel tardo pomeriggio di ieri, in corso Sebastopoli angolo via Gorizia, nel quartiere Santa Rita.

La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni e individuare il pirata della strada. "Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sul sinistro può contattare la Polizia Municipale Ufficio Sinistri RadioMobile - tel.011.01126510 - 011.01126284". (ANSA).