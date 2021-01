Calcio: Alessandria, si aprano stadi ai vaccinati Covid

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 GEN - L'Alessandria Calcio, serie C girone A, lancia la campagna "Vaccinato allo stadio", per permettere ai tifosi che hanno ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19 di seguire le partite dal vivo. "La campagna - spiegano dalla società - è rivolta alle istituzioni governative e calcistiche. Vorremmo che si concedesse l'ingresso allo stadio a tutti i tifosi che avranno ricevuto il vaccino anti Covid-19. La campagna - prosegue l'Alessandria - vuole anche incoraggiare gli eventuali indecisi a vaccinarsi in primis per la tutela della salute pubblica e in secondo luogo per aver nuovamente accesso, il prima possibile, agli spalti per sostenere la propria squadra del cuore". (ANSA).