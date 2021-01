Al via The American Express, torna in campo Molinari

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Per il golf italiano l'attesa è finita: dopo un 2020 travagliato Francesco Molinari torna in campo. Il campione azzurro sarà tra i protagonisti del The American Express, torneo del PGA Tour in programma da domani a domenica (21-24 gennaio) in California.

A La Quinta il torinese apre il 2021 con obiettivi da raggiungere. Dalle Olimpiadi di Tokyo alla Ryder Cup del Wisconsin, passando per i tanti e importanti appuntamenti previsti nel calendario del golf mondiale.

L'ultima apparizione al Masters Tournament. Poi, due mesi di stop. Ora un nuovo inizio per "Laser Frankie" che, sui due differenti percorsi del PGA West, il Nicklaus Tournament Course e lo Stadium Course (unico campo di gara del terzo e quarto giro del The American Express), si troverà di fronte campioni della disciplina come, tra gli altri, gli americani Patrick Cantlay, Patrick Reed e Brooks Koepka. Nel field pure Phil Mickelson.

Difenderà il titolo lo statunitense Andrew Landry. Mentre il grande assente sarà Jon Rahm (numero 2 mondiale), costretto a saltare il The American Express per un infortunio alla schiena.

Out, perché positivo al Covid, Donald Ronald Trahan. Al suo posto giocherà Michael Gellerman. Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 6.700.000 dollari.