Meteo: nebbie e minime a -3, pianure imbiancate dalla brina

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Estese brinate sulle pianure del Piemonte, per la combinazione delle nebbie e delle minime sotto lo zero nella notte. In alcuni casi - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - si sono verificate anche deboli nevicate, effetto della caduta al suolo di particelle di nebbia ghiacciata.

La scorsa notte è stata -3 la media delle temperature minime registrate nelle stazioni meteo di Arpa; -5-5 gradi ad Asti, -5.2 ad Albano Vercellese, -4 a Novara, - 3.3 ad Alessandria, -3.5 nel centro di Torino, La prossima notte la media delle minime in pianura dovrebbe attestarsi a -2, in attesa dell'arrivo di una debole perturbazione che farà risalire di qualche grado le temperature. (ANSA).