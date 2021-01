Juve: Demiral nuovo stop, salta la Supercoppa Italiana

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Si ferma ancora Demiral, il centrale difensivo turco della Juventus non prenderà parte alla spedizione bianconero a Reggio Emilia, dove domani si disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Gli altri assenti sono Paulo Dybala per infortunio e Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, sempre fermi causa Covid-19. Il tecnico Pirlo potrà contare soltanto su due attaccanti: Cristiano Ronaldo e Morata, che non avranno alternative in panchina. (ANSA).