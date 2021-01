Italia Independent: nuovo piano, prevede utile nel 2023

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Il Cda di Italia Independent Group ha approvato il nuovo piano di sviluppo della società per il periodo 2020-2024, presentato dall'amministratore delegato Marco Cordeddu, oltre che i dati economico-finanziari di pre-chiusura relativi all'esercizio 2020.

Lo rende noto un comunicato della società, secondo il quale il piano "sviluppa gli obiettivi già indicati dal piano 2019-2023, approvato dal consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 2019 e poi revisionato in data 28 maggio 2020 a seguito della crisi provocata dal diffondersi della pandemia da Covid-19 e dal prolungarsi della stessa con pesanti ripercussioni sulle attivita' commerciali sia in riferimento all'ultimo trimestre dell'esercizio 2020 sia sulle stime relative agli anni successivi, 2021 e 2022".

Per il gruppo fondato da Lapo Elkann, le stime di pre-chiusura del 2020 vedono i ricavi attestarsi su una crescita di circa il 12% rispetto al 2019, un margine operativo lordo (Ebitda) negativo per un milione rispetto ai 6 del 2019 con un miglioramento dell'83% "e che si approssima, quindi, a 'girare' in positivo". Il nuovo piano 2020-2024 stima nel periodo considerato una crescita dei ricavi fino a 42 milioni "capitalizzando ulteriormente la riduzione dei costi di struttura e savings operativi già realizzati nel 2020 e prevede un ritorno all'Ebitda positivo (2,4 milioni) nel 2022 e all'utile (3 milioni) al termine del 2023. (ANSA).