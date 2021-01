Commercio: protesta Carrefour di corso Bramante, fa freddo

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - I dipendenti della Carrefour di corso Bramante, a Torino, si sono fermati, questa mattina, mezz'ora "perché all'interno dell'ipermercato fa troppo freddo".

"Non ci sono le condizioni per lavorare, la temperatura non supera i 9 gradi, Chiediamo un intervento da tempo, ma la caldaia non viene riparata. La protesta non si ferma qui", spiega Luca Sanna della Uiltucs.

I dipendenti sono circa 90. (ANSA).