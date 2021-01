Alluvione: nuovo ponte Romagnano,a giorni progetto esecutivo

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Sarà pronta a giorni, a tempo di record, la progettazione esecutiva del nuovo ponte di Romagnano Sesia in sostituzione di quello storico spazzato via dall'alluvione dell'ottobre scorso. E' quanto è emerso nell'incontro di oggi tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi con l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini.

E' inoltre in dirittura d'arrivo la firma della convenzione per la costruzione. Due elementi che accelerano notevolmente i tempi di avvio dei lavori.

"Siamo molto soddisfatti del ritmo che Anas ha imposto dopo i primi nostri solleciti a pochi giorni dall'alluvione - dicono Cirio e Gabusi -. A ottobre l'alluvione ha stravolto la vita di questo territorio e dopo soli tre mesi si può guardare alla realizzazione di un nuovo collegamento. Se il meteo lo consentirà i lavori potrebbero partire a febbraio. Un record in un Paese che fatica ancora a ricostruire dopo i disastri naturali. Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le parti e la volontà di superare gli ostacoli burocratici per il bene del territorio". (ANSA).