Scuola: 260 posti prenotati con App 'LineaQui' di Gtt

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Sono state oltre 260 le prenotazioni, con un'occupazione del 60% dei posti prenotabili, sulla App LineaQui, il nuovo servizio per riservare il posto sulla linea Torino-Pinerolo avviata in via sperimentale da Gtt in occasione della ripresa delle lezioni in presenza delle scuole superiori. L'azienda di trasporto pubblico traccia un bilancio positivo della prima giornata sui mezzi pubblici con "un servizio che si è svolto senza alcuna criticità, senza particolari episodi di assembramento alle fermate, molte delle quali presidiate, e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio che prevedono un livello massimo di riempimento dei mezzi al 50%".

Nell'area urbana e suburbana 50 autobus aggiuntivi hanno potenziato 27 linee che servono istituti scolastici di secondo grado e la metropolitana ha viaggiato dalle 7 alle 10 con frequenza ridotta a 2 minuti. Dal monitoraggio effettuato da Gtt è emerso che le linee più utilizzate sono state la 5, 11 e 61 e da domani, spiega l'azienda, "si opererà per una ottimizzazione dei turni flessibili a disposizione della centrale operativa".

Sempre domani, aggiunge Gtt,"sarà inoltre posta particolare attenzione alla zona di Ivrea per migliorare ulteriormente la sincronizzazione dei turni aggiuntivi con gli orari di alcuni istituti". (ANSA).