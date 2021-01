GiovedìScienza riprende online, sette conferenze per tutti

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Il Covid-19 non ferma GiovedìScienza, format di divulgazione scientifica nato a Torino 35 anni fa da un'idea di Piero Angela e Tullio Regge. La rassegna, sempre più nazionale, si è reinventata approdando online, dal 21 gennaio all'11 febbraio, con sette conferenze e due incontri per le scuole. Lo scopo è continuare a fornire risposte semplici e concrete per rendere accessibili a tutti gli argomenti scientifici più complessi.

Sul palco virtuale di GiovedìScienza - si legge sul programma - grandi nomi si confrontano su tematiche al centro del dibattito odierno, dai virologi Antonella Viola e Giovanni Di Perri, che parleranno di comunicazione del rischio e sistema immunitario, allo storico Alessandro Barbero; dalla musica con gli Eugenio in Via di Gioia alle meraviglie del cosmo raccontate da Adrian Fartade e Luca Perri.

Dal 1987 ad oggi GiovedìScienza ha ospitato Premi Nobel e divulgatori, giovani ricercatori e professori universitari, aumentando di anno in anno la sua platea e la sua importanza a livello nazionale.