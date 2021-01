Covid: in Piemonte quasi mille imprese in meno nel 2020

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Sono quasi mille in meno le imprese in Piemonte. Dai dati del Registro imprese delle Camere di commercio emerge un crollo sia delle iscrizioni sia delle cessazioni: sono nate 20.942 aziende, il 19,4% in meno rispetto al 2019, mentre le cessazioni sono state 21.913 (-20,3% ). Lo stock di imprese registrate a fine dicembre 2020 ammonta a 426.314 unità, confermando il Piemonte in settima posizione tra le regioni italiane, con il 7% delle imprese nazionali. "Il tessuto imprenditoriale piemontese è paralizzato dall'incertezza perché l'andamento della pandemia non permette di programmare il futuro. Da un lato gli imprenditori non possono scommettere su nuove aperture e su nuove attività, dall'altro non hanno garanzie e certezze sulla durata dei provvedimenti istituzionali in tema di lavoro e dei ristori messi in campo dal Governo. A regnare sono il dubbio e la paura che fanno male a qualunque sistema economico. Le istituzioni, come le Camere di commercio, non possono che continuare a sostenere i loro imprenditori" commenta Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del -0,23%, lievemente migliore rispetto al 2019 (-0,35%) e ancora in controtendenza rispetto alla media italiana (+0,32%).Tra i settori con un segno positivo il turismo (+0,74%) e le costruzioni (+0,83%). Il commercio segna un tasso del -1,04%, l'industria in senso stretto e l'agricoltura mostrano flessioni più consistenti, rispettivamente pari a -1,46% e -1,47%. Solo la provincia di Torino segna una sostanziale stabilità (+0,16%). Il nord-est patisce di più: le flessioni più significative si registrano a Vercelli (-0,85%), Alessandria (-0,84%), Verbania (-0,80%) e Biella (-0,77%).

