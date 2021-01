Amazon:nuovi centri distribuzione in Italia,investiti 230mln

(ANSA) - NOVARA, 18 GEN - Amazon continua a espandere la sua rete logistica in Italia per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti. Nell'autunno di quest'anno apriranno due nuove sedi: il centro di distribuzione di Novara e il centro di smistamento di Spilamberto (Modena).

L'azienda ha previsto un investimento di 230 milioni di euro e 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. Le strutture avranno un impatto sostenibile e saranno alimentate attraverso pannelli solari. Il centro di distribuzione di Agognate, frazione del comune di Novara, prevede l'impiego di 900 persone. Sarà dotato dell'avanzata tecnologia Amazon Robotics per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino. (ANSA).