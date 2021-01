Torino: Giampaolo verso l'esonero

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Sarebbe vicino l'esonero dell'allenatore del Torino Marco Giampaolo: la società granata, infatti, sta valutando vari profili per sostituire il tecnico, il cui destino è davvero appeso a un filo. I principali nomi che girano sono quelli di Moreno Longo e Davide Nicola, in seconda battuta pronti Roberto Donadoni e Gian Piero Ventura. Già in giornata si attendono novità, ma Giampaolo e il Toro sono sempre più lontani. (ANSA).