Paratici, mercato? Aspettiamo, rosa è competitiva

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Aspettiamo e ci guardiamo in giro, questo è un mercato fatto di opportunità. Non crediamo di avere particolari necessità, poi se capiterà l'occasione la coglieremo come abbiamo sempre fatto, ma in questo momento non abbiamo fretta, abbiamo una rosa competitiva". Lo ha detto Fabio Paratici, ds della Juventus, intervenuto a Sky prima della gara contro l'Inter. "Conte? Intanto è un grande allenatore, ha fatto la storia della Juve, prima da calciatore e poi da allenatore.

Io posso personalmente non posso che ringraziarlo, gli vogliamo bene come allenatore, come persona, perchè è stato con noi tre anni, sono stati tre anni fantastici - ha proseguito -. Adesso è l'allenatore dell'Inter, quindi per forza di cose noi cerchiamo di fare il meglio e lui cercherà di fare il meglio per l'Inter", ha concluso Paratici. (ANSA).