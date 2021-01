Bassino "emozioni incredibili, vivo momenti più belli"

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 17 GEN - "Sto vivendo delle emozioni indescrivibili, non riesco a trattenere le lacrime. E' come se non capissi cosa mi sta succedendo. E' bellissimo vivere emozioni cosi forti, fatico a tenerle a bada". Così Marta Bassino dopo la doppietta nel gigante. "Sono stati due giorni tosti - ha detto -, oggi nella prima manche ho accusato un po' la fatica su una pista tra le più difficili mai affrontate in Coppa. Nella seconda ho tirato fuori tutte le energie rimaste. Quando ho visto la luce verde vicino al mio nome e la Shiffrin che perdeva nei miei confronti, l'emozione è scoppiata. Vivo il momento più bello della mia carriera, me la godo". (ANSA).