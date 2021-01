Mondovì, una rotonda dedicata al Museo della Stampa

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Una rotonda stradale a Mondovì (Cuneo) sarà dedicata al Museo della stampa, ai caratteri mobili e al giornalismo. Un'installazione progettata dal settimanale "L'Unione Monregalese" che, con una manifestazione di interesse appena approvata dal Comune, "adotterà" la rotonda, facente parte di un bando del Comune che chiedeva ad associazioni o soggetti privati di presentare progetti di "sponsorizzazione" delle rotatorie con accollo della manutenzione.

Il progetto presentato da "L'Unione Monregalese" prevede parallelepipedi di acciaio, posati al centro della rotonda, modellati come i vecchi caratteri mobili delle macchine da stampa, ciascuno con una lettera sulla sommità. A completamento dell'insieme verrà realizzato un cordolo di forma triangolare (sempre in acciaio), con tre scritte: "Città di Mondovì", "Museo della Stampa", "L'Unione Monregalese". Sugli angoli, verranno posizionate fioriere predisposte per accogliere una serie di piante sempreverdi. (ANSA).