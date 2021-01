Valanga travolge alpinista, salvato grazie all'Artva

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 15 GEN - È salvo grazie all'Artva, il dispositivo che permette di individuare una persona sepolta sotto la neve, lo scialpinista travolto da una slavina nella tarda mattinata di oggi a Bellino, in alta valle Varaita.

L'uomo, in compagnia di altri due alpinisti, stava salendo sul monte Pelvo di Chiausis. Il gruppo era quasi in vetta, quando una lastra di neve si è staccata dalla parete, travolgendo l'alpinista dei tre che si trovava più a valle.

L'uomo è stato trascinato a valle e sepolto completamente. Il rapido intervento dei due colleghi (uno di loro è un tecnico del Soccorso alpino) ha permesso di individuare immediatamente lo scialpinista grazie alla presenza del rilevatore Artva, e di liberargli le vie respiratorie.

Poiché in zona non c'era segnale né per il telefono cellulare, né per la radio, il tecnico del Soccorso alpino è sceso verso valle finché è riuscito a chiamare i soccorsi. La squadra di soccorso, arrivata con l'elicottero del 118, ha liberato l'infortunato e lo ha trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato con un politrauma, ma non è in pericolo di vita. (ANSA).