Sanità: 800 disegni per i bimbi del Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - C'è chi immagina un cielo pieno di palloncini colorati e Babbi Natale volanti sul tetto dell'ospedale, chi si vede sulla slitta di Babbo Notale per portare i doni ai piccoli ricoverati passando per le finestre, chi si immagina un piccolo esercito di Babbi natale che spinge via le nuvole dal cielo sopra l'ospedale.

Sono alcuni dei soggetti degli oltre 800 disegni fatti dai bambini per fare gli auguri ai piccoli ricoverati all'ospedale infantile di Torino Regina Margherita. L'invito ai bambini di età compresa tra i 3 e 11 anni a fare i disegni è della onlus Forma, che così ha cercato di sostituire l'evento natalizio benefico ormai abituale per il Regina Margherita, il grande Raduno dei Babbi Natale, a cui da anni partecipano migliaia di torinesi.

Gli 800 disegni finiranno tutti in un grande murales multicolore che verrà esposto al prossimo Raduno. Inoltre 6 di loro diventeranno i nuovi biglietti natalizi di Fondazione Forma. (ANSA).