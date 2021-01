Nasce Stellantis, martedì Tavares spiega strategie

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Domani 16 gennaio la fusione tra Fca e Psa sarà formalmente completata e nascerà Stellantis.

Lunedì la nuova società farà l'ingresso ufficiale sul mercato con una cerimonia presso le Borse di Milano e di Parigi: il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Carlos Tavares suoneranno la tradizionale campana di apertura delle Borse. Il giorno successivo è prevista una cerimonia analoga a Wall Street per lo sbarco sul New York Stock Exchange (lunedì i mercati americani sono chiusi per il Martin Luther King Day).

A Piazza Affari - dove il titolo Fiat aveva debuttato nel 1903, lasciando poi il posto a Fca nel 2014 dopo l'acquisizione di Chrysler - nell'ultima seduta di contrattazioni prima della nascita di Stellantis il calo per Fca è stato del 4,35% a 12,57 euro. A Parigi Peugeot ha registrato una flessione del 4,21%.

Sarà Tavares, martedì pomeriggio alle 15,40, a presentare il nuovo gruppo in una conferenza stampa digitale nel corso della quale l'amministratore delegato risponderà alle domande di giornalisti ed esperti del settore. Non tutto ancora sarà svelato perché Tavares sta ancora lavorando al piano industriale di Stellantis che potrebbe essere pronto prima dell'estate.

Difficile, quindi, che arrivino indicazioni precise su modelli, piattaforme da condividere e mission degli stabilimenti. Il manager potrebbe dare invece delle risposte sulle strategie e gli obiettivi del nuovo gruppo che punta a diventare leader della mobilità sostenibile e a realizzare 5 miliardi di sinergie l'anno. (ANSA).