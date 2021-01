Musica: Regio Torino attiva Scuola di canto per bambini

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Il Teatro Regio di Torino guarda al futuro e avvia una Scuola di canto corale per bambini tra i 7 e 12 anni.

"Cantare in coro è un gioco bellissimo ma ancheserio - afferma il commissario Rosanna Purchia - per questo, insieme al Direttore artistico Sebastian Schwarz, ho deciso di ampliare l'offerta formativa che il Regio porta avanti da anni, e creare una vera e propria Scuola di canto corale con un'attività continuativa".

Il corso inizierà a marzo con un'ora alla settimana, ma al più presto, Covid permettendo, si arriverà a due ore. Il Maestro Claudio Fenoglio, appassionato Direttore della squadra di giovani cantori, ha ideato un programma ad hoc. Al termine, i partecipanti saranno valutati al fine di proseguire il percorso, che potrà portare ad entrare nel Coro di voci bianche, protagonista di molti concerti e opere.

Il Regio inoltre, con il supporto di Donors, vuole istituire un fondo per erogare borse di studio per favorire la più alta partecipazione possibile, ed invita tutti a partecipare.

"Cantare in un Coro - aggiunge Purchia - a detta di tutti coloro i quali lo hanno fatto, è una delle esperienze più belle che si possano vivere. Ad ogni età". (ANSA).