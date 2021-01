Museo Egizio, prosegue l'attività espositiva all'estero

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Il complesso contesto internazionale e le limitazioni per contrastare la pandemia da Covid-19 non fermano il Museo Egizio: mentre si prepara ad accogliere i visitatori nella sua sede con nuovi progetti espositivi, prosegue infatti il percorso di internazionalizzazione della collezione con le mostre itineranti in Brasile e in nord Europa. In particolare si è conclusa in queste settimane la tappa di San Paolo dell'esposizione "Egito Antigo. Do cotidiano à eternidade" che, da febbraio ha accolto 200.878 visitatori; a questi si aggiungono gli oltre 465mila utenti che hanno potuto scoprirla online grazie al virtual tour.

Anche la mostra "Egypt's Glory", a Helsinki e Tallinn, ha raccolto grande interesse: la sede finlandese, il museo Amos Rex, attualmente chiusa, ha accolto 22mila visitatori, con una media di oltre mille al giorno, e continua a sviluppare contenuti digitali, come un podcast dedicato alle mummie animali. Riaprirà il 18 gennaio il Kumu Art Museum di Tallinn, seconda location: qui i visitatori che quotidianamente hanno varcato le porte del museo dal 10 ottobre sono oltre 1.100.

"L'impegno che il Museo mette per rendere disponibile la propria collezione e farla conoscere è più che mai grande, con una ricca offerta di contenuti innovativi e sempre nuovi. In questo contesto le mostre itineranti rappresentano per noi uno strumento importantissimo" spiega Christian Greco, direttore del Museo Egizio. "Anche se il portone di via Accademia delle Scienze è temporaneamente chiuso - aggiunge Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio - il Museo non si ferma mai. Le sfide che stiamo affrontando sono molte e complesse, ma il percorso di internazionalizzazione e diffusione della cultura egizia che stiamo conducendo da anni prosegue, grazie anche alla piena sintonia con i nostri partner locali, il Ministero dei beni culturali e la Soprintendenza torinese". (ANSA).