Fca: a Torino LeasysGO, servizio car sharing per Nuove 500

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Apre a Torino LeasysGO!, primo servizio di car sharing sostenibile che permette di noleggiare una delle Nuove 500. Lo annunciano Fca Bank e la controllata Leasys.

LeasysGO! consente di muoversi nelle zone a traffico limitato delle città, grazie al fatto che Nuova 500 è a emissioni zero.

Inoltre, trattandosi di un'auto in car sharing, il parcheggio è gratuito. Il servizio è completamente gestibile dal proprio smartphone, grazie all'app dedicata. Basterà acquistare il voucher d'iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99 euro, convertirlo sulla piattaforma digitale LeasysGO! e prenotare l'auto. Il tutto pagando una tariffa mensile molto competitiva, di 19,99 euro, comprensiva di 2 ore di sharing al mese: una volta esaurite, il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di 0,29 euro al minuto, fino ad un massimo di 43,5 euro per l'utilizzo di un'intera giornata.

La ricarica dei veicoli sarà totalmente gratuita e gestita dal team di LeasysGO! che potrà contare su un'ampia e diffusa rete di colonnine elettriche presenti a Torino, oltre 500 nell'arco del 2021. Sarà sempre possibile trovare una delle Nuove 500 carica e pronta all'uso: la flotta di LeasysGO! ne conterà 300 entro la fine di gennaio, e 350 entro fine anno.

Dopo Torino, LeasysGO! raggiungerà nel 2021 Milano, con 400 auto, e Roma, con 200 iniziali, puntando a una flotta complessiva di oltre 1.000 vetture, che potrà essere allargata.

I numeri della flotta sono destinati a raddoppiare con l'arrivo, sempre nel 2021, a Valencia e Lione. (ANSA).