Embraco: il 26 gennaio incontro con Todde su Italcomp

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - E' stato rinviato al 26 gennaio, alle, 10 l'incontro in videoconferenza, alla presenza della sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, sul progetto Italcomp.

La convocazione era inizialmente per il 20 gennaio. Entro il 26 potrebbe arrivare l'attesa autorizzazione della Commissione Europea per il finanziamento alla Acc di Mell (Belluno). Il piano interessa anche l'ex Embraco di Riva di Chieri, "Ci auguriamo che ci siano passi avanti concreti sul progetto e che si passi dalle parole ai fatti. Ci aspettiamo che sia sbloccata l'autorizzazione della Commissione Europea e possa partire Italcomp", spiega Ugo Bolognesi della Fiom.

Uilm e Ugl esprimono preoccupazione per le possibili ripercussioni di una crisi di governo sul progetto e ricordano che il 20 luglio scadono gli ammortizzatori sociali per i 400 lavoratori dell'ex Embraco di Riva di Chieri. (ANSA).