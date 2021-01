Covid: Mattarella ricambia auguri anziani Rsa

(ANSA) - IVREA (TORINO), 15 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto una lettera agli anziani della casa di riposo di Bairo che, a Natale, gli avevano inviato un video messaggio di auguri per il 2021.

"Le parole di Mattarella rappresentano un'ispirazione per proseguire con passione e amore il nostro lavoro - spiegano i responsabili del Residence del Frate - è stata una sorpresa piacevole e gratificante per tutti noi".

Il Capo dello Stato ha risposto al video messaggio realizzato dagli anziani con parole di affetto, comprensione e speranza, ora che è disponibile il vaccino come rimedio per superare questo periodo di sofferenza e di distanziamento sociale. Tra i protagonisti del video di auguri inviato a Mattarella anche la signora Nuccia Barboro, 104 anni. (ANSA).